15 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:17 Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
AjansHaber Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına müdahale sırasında silahlı saldırıda yaralanarak şehit olan polis memuru Tayfun Baş için başsağlığı mesajı iletti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Muğla’da KADES ihbarına giden ekipte görevli polis memuru Tayfun Baş, müdahale sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Tayfun Baş’ın ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin görev esnasında gösterdiği fedakârlığın millet nezdinde unutulmayacağını ifade etti.

Olay nasıl olmuştu?

Edinilen bilgilere göre ekipler, Muğla’da gelen KADES ihbarı üzerine adrese intikal etmiş, burada gerçekleşen silahlı saldırı sonucu polis memuru Tayfun Baş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Baş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


 

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kalıcı barış mesajı: “ABD-İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak görüyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kalıcı barış mesajı: “ABD-İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak görüyorum”
#Siyaset / 15 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu
#Siyaset / 14 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi
Bakan Kurum, COP31 kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü
Bakan Kurum, COP31 kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de vatandaşlarla kafede buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de vatandaşlarla kafede buluştu
Bakan Fidan, Katar ve ABD’li müzakerecilerle telefonda görüştü
Bakan Fidan, Katar ve ABD’li müzakerecilerle telefonda görüştü
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Gündem
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.