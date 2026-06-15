Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Muğla’da KADES ihbarına giden ekipte görevli polis memuru Tayfun Baş, müdahale sırasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Tayfun Baş’ın ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin görev esnasında gösterdiği fedakârlığın millet nezdinde unutulmayacağını ifade etti.

Olay nasıl olmuştu?

Edinilen bilgilere göre ekipler, Muğla’da gelen KADES ihbarı üzerine adrese intikal etmiş, burada gerçekleşen silahlı saldırı sonucu polis memuru Tayfun Baş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Baş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



