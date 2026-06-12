Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de vatandaşlarla kafede buluştu

Selimiye Camisi’nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenlerine katılmak üzere Edirne’ye gelen Erdoğan, ilk olarak Edirne Valiliğini ziyaret etti. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Vali Yunus Sezer’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı.



Valilik ziyaretinin ardından Saraçlar Caddesi’ndeki bir kafeye geçen Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne programı kapsamında restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.