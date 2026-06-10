Bakan Kurum, COP31 kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, Almanya programının üçüncü ve son gününde ilk olarak 137 ülkenin temsil edildiği G77 ve Çin Müzakere Grubu ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Müzakere gruplarıyla görüşmeler yaptı

Kurum, daha sonra Cartagena Diyaloğu, Gelişmekte Olan Fikirdaş Ülkeler Grubu ile Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin’den oluşan BASIC Müzakere Grubu temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

COP31 Başkanı ve bir sonraki Büro Başkanı sıfatıyla COP, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) temsilcileriyle de görüşen Kurum, programını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Gözlemci Kuruluşlarıyla yaptığı toplantıyla tamamladı.

“Verimli bir istişare gerçekleştirdik”

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, paylaşımında, “137 ülkenin katılımıyla G77 ve Çin Müzakere Grubu ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısında COP31 Eylem Gündemi’ne ilişkin vizyonumuzu, önceliklerimizi ve küresel hedeflerimizi ele aldık. Ortak iklim gündemimize ilişkin beklentileri ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmeleri karşılıklı olarak paylaşarak verimli bir istişare gerçekleştirdik.” ifadelerine yer verdi.