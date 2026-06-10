Dışişlerinden Netanyahu’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

“Uluslararası kamuoyunu yanıltma çabası”

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ithamların mesnetsiz olduğu belirtilerek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.” ifadelerine yer verildi.

“Sorumluluğunu gizleyemez”

Açıklamada, “Soykırım uzmanı Netanyahu’nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.” değerlendirmesi yapıldı.

“Kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz”

Türkiye’nin Netanyahu ve beraberindeki isimlerle ilgili tutumunu sürdüreceği vurgulanan açıklamada, “Türkiye olarak, Netanyahu ve iş birlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz. Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.” denildi.