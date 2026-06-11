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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılayı’nın 158. yılına övgü: “İnsanlığın umudu olmaktadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılayı’nın 158. yılına övgü: “İnsanlığın umudu olmaktadır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kurumun insani yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Kızılayı’nın 158. yılına övgü: “İnsanlığın umudu olmaktadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın savaş ve doğal afetlerde mazlumların yanında yer alarak insanlığın umudu olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türk Kızılayın milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olduğunu belirterek, kuruluşun özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum.”

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