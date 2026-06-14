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AjansHaber Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın babası Seman Kenan Ağa’nın vefatı üzerine aileyi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum için rahmet temennisinde bulunurken Kerkük halkına da selamlarını gönderdi.

Taziye mesajını telefonla iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’nın babası Seman Kenan Ağa’nın vefatı nedeniyle aileyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu aracılığıyla yapılan görüşmede Erdoğan, Vali Ağa’nın annesi Heyfa Ağa’ya başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük’e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah’a emanet olun.” ifadelerini kullandı.

Heyfa Ağa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah’a emanet olun Başkanım.” diye konuştu.

Ankara’dan Kerkük’e uğurlandı

Seman Kenan Ağa’nın Ankara’da bulunan cenazesi, Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından Kerkük’e gönderildi.

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hazır bulundu.

Erdoğan-Ağa görüşmesi geçen hafta gerçekleşmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’yı İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmişti.

Vali Ağa, söz konusu görüşmede 102 yıl aradan sonra Kerkük’te yeniden bir Türkmen valinin göreve seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti.

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