15 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:17 Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
AjansHaber Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kalıcı barış mesajı: “ABD-İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak görüyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kalıcı barış mesajı: “ABD-İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak görüyorum”

ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrar açısından önemli bir eşik olduğunu belirterek, sürecin kalıcı huzur ortamına katkı sunmasını temenni etti. Erdoğan, anlaşmanın imza aşamasına kadar provokasyonlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kalıcı barış mesajı: “ABD-İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak görüyorum”

Uluslararası diplomasinin son dönemdeki en kritik gelişmelerinden biri olarak değerlendirilen ABD-İran mutabakatı, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, mutabakatın bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, sürecin dikkatle korunması gerektiğine işaret etti.

Mutabakata destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılmalı”

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz.”

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kerkük Valisi Ağa’nın ailesine taziye telefonu
#Siyaset / 14 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı
#Gündem / 12 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile bir araya geldi
Bakan Kurum, COP31 kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü
Bakan Kurum, COP31 kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de vatandaşlarla kafede buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’de vatandaşlarla kafede buluştu
Bakan Fidan, Katar ve ABD’li müzakerecilerle telefonda görüştü
Bakan Fidan, Katar ve ABD’li müzakerecilerle telefonda görüştü
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Gündem
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.