Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kalıcı barış mesajı: “ABD-İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak görüyorum”

Uluslararası diplomasinin son dönemdeki en kritik gelişmelerinden biri olarak değerlendirilen ABD-İran mutabakatı, dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, mutabakatın bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, sürecin dikkatle korunması gerektiğine işaret etti.

Mutabakata destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılmalı”

Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz.”