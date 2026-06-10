TOKİ’den 64 ilde 20 bin konut satışı: Başvurular pazartesi başlıyor

Konut arzını artırmak ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarılacak. Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.
Başvuru bedeli ve kura şartı yok
Konutlar, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Kampanyada başvuru bedeli alınmayacak, ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak.
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konutunun olmaması gerekiyor.
Üç farklı ödeme seçeneği
Vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak:
Konutların bir bölümü hemen teslim edilirken, diğerlerinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.
En fazla konut Bursa’da satışa çıkacak
Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı iller şöyle:
Konut fiyatları ve satış koşullarına ilişkin detaylar TOKİ ile ilgili banka şubeleri tarafından duyurulacak.