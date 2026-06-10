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AjansHaber Gündem TOKİ’den 64 ilde 20 bin konut satışı: Başvurular pazartesi başlıyor

TOKİ’den 64 ilde 20 bin konut satışı: Başvurular pazartesi başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 64 ilde satışa sunulacak yaklaşık 20 bin konut için başvurular 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
TOKİ’den 64 ilde 20 bin konut satışı: Başvurular pazartesi başlıyor

Konut arzını artırmak ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler satışa çıkarılacak. Satışlar 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

Başvuru bedeli ve kura şartı yok

Konutlar, Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Kampanyada başvuru bedeli alınmayacak, ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak.

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konutunun olmaması gerekiyor.

Üç farklı ödeme seçeneği

Vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunulacak:

• Peşin alımlarda yüzde 25 indirim,
• Yüzde 50 peşinat ve kalan tutar için 72 ay vade ile yüzde 8 indirim,
• Peşinatın yarısının sözleşmede, kalan yarısının 30 Haziran 2027’ye kadar ödenmesi ve bakiye için 60 ay vade.

Konutların bir bölümü hemen teslim edilirken, diğerlerinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.

En fazla konut Bursa’da satışa çıkacak

Kampanya kapsamında en fazla konutun satışa sunulacağı iller şöyle:

• Bursa: 2 bin 190 konut
• Ankara: 2 bin 62 konut
• Hatay: 1238 konut
• Kahramanmaraş: 1073 konut
• Malatya: 1000 konut

Konut fiyatları ve satış koşullarına ilişkin detaylar TOKİ ile ilgili banka şubeleri tarafından duyurulacak.

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