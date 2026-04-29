Bursa’da silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti

Olay, Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 AGB 45 plakalı araçtan yolda yürüyen kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan avukat Hatice Kocaefe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elif Çalışkan’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler gözaltında

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden Hatice Kocaefe’nin ise Çalışkan’ın avukatlığını yaptığı belirlendi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anının, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği de ortaya çıktı.

Cenaze Bursa’da defnedilecek

İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğu öğrenilen avukat Hatice Kocaefe’nin cenazesinin Bursa’da defnedileceği bildirildi.

Adalet Bakanı’ndan açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir.”