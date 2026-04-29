Yüreğir Belediyesinde başkanvekili Cafer Boyraz seçildi

Belediye meclisinde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Tarık Özünal 15 oyda kalırken, CHP’li Cafer Boyraz 21 oyla seçimi kazandı. Demirçalı’nın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetiminde oluşan boşluk bu seçimle dolduruldu.

Demirçalı görevden uzaklaştırılmıştı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında yürütülen süreç kapsamında Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “rüşvet vermek” suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca Demirçalı’yı geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırmıştı.

Seçim üçüncü turda sonuçlandı

Belediye Meclisi, başkanvekili seçimi için Meclis Salonu’nda toplandı. Basına kapalı yapılan oturumda CHP grubu Cafer Boyraz’ı, AK Parti ve MHP grupları ise AK Partili meclis üyesi Tarık Özünal’ı aday gösterdi. İlk iki turda çoğunluk sağlanamayınca seçim üçüncü tura kaldı.

Üçüncü turda yapılan oylamada CHP’li Cafer Boyraz 21 oy alarak başkanvekilliğine seçilirken, Tarık Özünal 15 oyda kaldı.

“Şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı”

Seçimin ardından konuşan Cafer Boyraz, Yüreğir’in gelişimi için tüm siyasi partilerle ortak bir anlayış içinde çalışacaklarını söyledi. Boyraz, belediyede şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade etti.

Boyraz ayrıca, Yüreğir halkının menfaatlerini önceliklendireceklerini ve belediye hizmetlerini bu doğrultuda sürdüreceklerini kaydetti.