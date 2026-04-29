GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:01 Otoyolda feci kaza: Karayolları ekibine çarptı
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:49 Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
12:22 Bakan Kurum, Paris’te IEA’nın Enerji Dönüşümü Diyalogları’na katılacak
11:19 İşsizlik martta geriledi: %8,1’e indi
11:10 Sarayburnu’nda yunusların büyüleyen dansı
10:49 İpliklerde direniş: Filistinli tasarımcıların küresel moda anlatısı
10:23 Hakkari’de dereye düşen 8 yaşındaki Osman’dan acı haber
Otoyolda feci kaza: Karayolları ekibine çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin Karayolları ekibine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi:

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, yol bakım çalışması yapan Karayolları ekibine çarptı. Kazada 2 işçi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Düzyazı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Tunç (25) idaresindeki 34 ZK 1144 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bakım çalışması yapan ekibin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle Karayolları işçileri Mehmet Gülten (40) ve Recep Kibar (45) ile araçta bulunan Zeynep Koşar (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mehmet Gülten’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.