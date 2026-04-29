Otoyolda feci kaza: Karayolları ekibine çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, yol bakım çalışması yapan Karayolları ekibine çarptı. Kazada 2 işçi ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Düzyazı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Tunç (25) idaresindeki 34 ZK 1144 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bakım çalışması yapan ekibin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle Karayolları işçileri Mehmet Gülten (40) ve Recep Kibar (45) ile araçta bulunan Zeynep Koşar (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mehmet Gülten’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.