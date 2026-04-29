THY 2026’nın ilk çeyreğinde kar oranını artırdı

Türk Hava Yolları, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, Ocak–Mart döneminde 9 milyar 915 milyon lira konsolide net kar elde etti.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan finansal tablolara göre, 2026 yılı ilk üç aylık dönemde şirketin karlılığı güçlü seyrini sürdürdü.

Açıklamada, 2025 yıl sonu itibarıyla 911 milyar 256 milyon lira seviyesinde bulunan toplam öz kaynakların, 2026 yılının ilk çeyreği sonunda 966 milyar 363 milyon liraya yükseldiği bildirildi.