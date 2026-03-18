AjansHaber Gündem THY, Ramazan Bayramı için 297 ek sefer planlamasını duyurdu

THY, Ramazan Bayramı için 297 ek sefer planlamasını duyurdu

Türk Hava Yolları, bayram tatili döneminde artış gösteren yolcu talebini karşılamak üzere 18-22 Mart tarihlerini kapsayan 297 ilave uçuş düzenleyecek.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili süresince oluşacak yoğunluğu yönetmek ve yolcuların ulaşım ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamak amacıyla uçuş seferini genişletme kararı aldı. 

Bayram dönemine özel uçuş takvimi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin detayları şu ifadelerle kamuoyuna sundu:

"Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır."

Üstün, bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar dileğinde bulundu.

THY’den Orta Doğu seferlerine hava sahası kısıtlaması
THY’den Orta Doğu seferlerine hava sahası kısıtlaması
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
