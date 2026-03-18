THY, Ramazan Bayramı için 297 ek sefer planlamasını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili süresince oluşacak yoğunluğu yönetmek ve yolcuların ulaşım ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamak amacıyla uçuş seferini genişletme kararı aldı.
Bayram dönemine özel uçuş takvimi
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı X üzerinden konuya ilişkin detayları şu ifadelerle kamuoyuna sundu:
"Türk Hava Yolları olarak, Ramazan Bayramı tatili döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin seyahat talebini karşılamak amacıyla 18-22 Mart tarihleri arasında 297 ilave sefer planlanmıştır."
Üstün, bayrak taşıyıcı olarak tüm misafirlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, güvenli ve keyifli yolculuklar dileğinde bulundu.