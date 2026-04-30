Türkiye transit ticaret merkezi olma yolunda

Yeni vergi düzenlemesiyle İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere Türkiye genelinde transit ticaret teşvik edilecek. Şirketlere önemli vergi avantajları sağlanacak.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan yeni vergi düzenlemesi ile uluslararası rekabetçi bir “transit ticaret merkezi”nin oluşturulması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye’yi bölgesel bir ticaret merkezi haline getirebilmek ve ihracat kapasitesini artırabilmek amacıyla geçen yıldan bu yana yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Geçen hafta ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan paket kapsamında en önemli düzenlemelerden birisi de transit ticaretin teşvik edilmesi oldu.

İFM şirketlerine tam vergi muafiyeti geliyor

İstanbul Finans Merkezi (İFM), bölgenin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, burada faaliyette bulunan kurumların, yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeksizin yurt dışında satmaları veya yurt dışında gerçekleşen mal alım-satımlarına aracılık etmeleri suretiyle elde ettikleri kazancın yüzde 50’si mevcut durumda kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor.

Bu indirimin en önemli koşulu ise malın Türkiye’ye gelmeden bir ülkeden başka ülkeye transfer edilmesi oluyor.

Yapılacak düzenleme ile bu indirim oranı yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarılacak. Böylece, İFM’de yerleşik şirketlere transit ticaret kazançları tamamen vergisiz olacak.

Teşvikler Türkiye geneline yayılıyor

Bu teşvik daha önce yalnızca İFM bölgesi sınırları içinde uygulanırken, yapılacak düzenleme ile İFM dışında faaliyette bulunan kurumların transit ticaret gelirlerine de yüzde 95 kazanç indirimi getirilecek.

Türkiye küresel ticaret koridoru olmayı hedefliyor

Türkiye’nin coğrafi konumu bir ticaret koridoru haline gelme konusunda önemli avantaj sunarken, yeni vergi düzenlemesi ile bu alanda uluslararası rekabetçi bir “transit ticaret merkezi”nin oluşturulması amaçlanıyor.

Bu düzenlemeler ile yalnızca yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılması teşvik edilirken, iç pazardaki rekabet ise bozulmayacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Merkez bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı: Değişim yok
Yılın ilk çeyreğinde 40 ilde ihracat yükseldi
