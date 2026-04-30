GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de aralarında bulunduğu üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken, bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

Yayınlama Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın; suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamaları kapsadığı belirtildi.

Soruşturmanın, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan dosya ile bağlantılı şekilde genişletildiği ifade ediliyor.

Zuhal Böcek ve iki şüpheliye gözaltı

Operasyon kapsamında Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile birlikte iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Zuhal Böcek ve bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada daha önce de tutuklamalar olmuştu

Aynı dosya kapsamında daha önce de belediye bünyesindeki bazı isimlerin tutuklandığı biliniyor. Soruşturma çerçevesinde:

• Muhittin Böcek’in başdanışmanı

• Antalya Büyükşehir Belediyesinde görevli iki personel

• İki şoför

daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gözaltı ve tutuklamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

#Ekonomi / 30 Nisan 2026
#Gündem / 30 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
Brand Test Auto
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.