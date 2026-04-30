Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın; suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamaları kapsadığı belirtildi.

Soruşturmanın, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan dosya ile bağlantılı şekilde genişletildiği ifade ediliyor.

Zuhal Böcek ve iki şüpheliye gözaltı

Operasyon kapsamında Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile birlikte iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Zuhal Böcek ve bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada daha önce de tutuklamalar olmuştu

Aynı dosya kapsamında daha önce de belediye bünyesindeki bazı isimlerin tutuklandığı biliniyor. Soruşturma çerçevesinde:

• Muhittin Böcek’in başdanışmanı

• Antalya Büyükşehir Belediyesinde görevli iki personel

• İki şoför

daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gözaltı ve tutuklamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.