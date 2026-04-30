Dışişleri Bakanlığından İsrail’e tepki: “Uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir”

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırının hukuksuz olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumu ortak tavır almaya çağırdı.

Yayınlama Tarihi:
Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun uluslararası sularda İsrail tarafından hedef alınması, Türkiye’nin sert tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı, yaşanan müdahaleyi hukuk tanımazlık olarak değerlendirirken, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen sivil yardım filosuna yönelik saldırının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığı ifade edildi.

“İsrail, uluslararası sularda seyrüsefer serbestisiilkesini ihlal etmektedir”

Açıklamada, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği müdahalenin niteliği şu sözlerle vurgulandı:

“Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir.”

Bakanlık, İsrail’in bu eyleminin yalnızca yardım girişimini değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini de ihlal ettiğine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz.”

Diplomatik girişimler sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, filoda bulunan aktivistlerin güvenliği ve serbest bırakılmaları için sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı” belirtilirken, Türkiye’nin uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

#Gündem / 30 Nisan 2026
