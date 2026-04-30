Antalya Büyükşehir Belediyesine “festival” operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin organizasyon faaliyetlerini yürüten ANSET şirketi ile bu kapsamda hizmet veren alt firmalar incelemeye alındı.

Soruşturmanın merkezinde, belediye tarafından düzenlenen festival ve çeşitli organizasyonlara ilişkin harcamalar ile belediye personeli ve firmalar arasındaki ilişkiler yer alıyor.

Gözaltı listesinde dikkat çeken isimler

Soruşturma çerçevesinde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesinde görev yapan üst düzey yöneticilerin de bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, daha önce rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Muhittin Böcek’in de gözaltı listesinde yer aldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı baskın

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kent genelinde gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.