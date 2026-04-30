AjansHaber Gündem Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, Girit açıklarında İsrail donanması müdahale etti. Çok sayıda tekneyle iletişim kesilirken, olay uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden denize açıldı.

Güzergah üzerindeki İtalya’nın Sicilya Adası’nda hazırlıklarını tamamlayan ve yeni katılımlarla 60’tan fazla tekneye ulaşan filo, 26 Nisan’da Gazze’ye doğru yeniden hareket etti.

39 farklı ülkeden 345 katılımcının yer aldığı filoda, 31 Türk aktivist ile İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin kız kardeşi Dr. Margaret Connolly de bulunuyordu.

Filo, Eylül 2025’teki ilk girişiminde de İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda durdurulmuştu.

Gece yarısı müdahalesi: “İrtibat koptu”

İsrail donanması, 29 Nisan saat 23.00 sularında Girit Adası’nın yaklaşık 50 mil batısında, uluslararası sularda filoya müdahale başlattı.

İsrail Ordu Radyosu, 58 tekneden 22’sine müdahale edildiğini ve 7’sinin ele geçirildiğini duyururken, filo yetkilileri 18 tekneyle irtibatın tamamen koptuğunu açıkladı.

Aktivistler, İsrail askerlerinin sürat tekneleri ve dronlarla gemileri kuşattığını, elektronik sistemlere karıştırma (jammer) uygulandığını ve lazerli tacizlerin yapıldığını bildirdi.

Connolly’den çağrı: “Barışçıl bir misyonuz”

Teknede bulunan Dr. Margaret Connolly, yayınladığı videolu mesajda İrlanda hükümetine seslenerek, Shannon Havalimanı’nın ABD ordusu tarafından kullanılmasının durdurulması çağrısında bulundu.

Connolly, “Biz barışçıl bir misyonuz, yanlış bir şey yapmadık. Eğer kaçırılırsak serbest bırakılmamızı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atina hükümetine sert eleştiri

Yunanistan’da Atina hükümetine “iş birlikçi veya aciz” suçlaması yöneltildi.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise müdahalenin Yunan kara suları yakınında gerçekleşmesine rağmen önlenememesi nedeniyle Atina hükümetini “iş birlikçi veya aciz” olmakla suçladı.

Varoufakis,, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu’ndaki arkadaşlarıyla görüştüğünü belirterek, İsrail’e ait gemi ve insansız hava araçlarının Girit açıklarında filoya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Varoufakis, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait teknelere Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini de eleştiren Varoufakis, “Yunan hükümeti ya iş birlikçi ya da denizlerimizi İsrail’den korumaktan aciz” ifadesini kullandı.

Avrupa’da diplomatik hareketlilik

Müdahalenin ardından diplomatik trafik hız kazandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, teknelerde bulunan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Tel Aviv ve Atina büyükelçiliklerine bilgi toplama talimatı verdi.

Avrupa Parlamenteri Irene Montero, olayı ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirerek Avrupa Komisyonu’nu göreve çağırdı.

Bakan Fidan ve Albares görüşmesi: “Uluslararası hukuk ihlali”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu’na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.

Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.

