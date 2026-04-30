Emniyet Teşkilatı’nda kapsamlı görev değişikliği

Alınan kararla Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilirken, Mahmut Demirtaş İçişleri Bakanlığı emrine çekildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve çeşitli il emniyet müdürlüklerini kapsayan kritik atamalar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile birlikte Ankara başta olmak üzere birçok ilin emniyet müdürü değişti.

Ankara ve kritik illerde görev değişimi

Atama kararlarına göre;

• Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç,

• Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz,

• Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk

görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine kaydırıldı.

Boşalan koltuklara yapılan yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

• Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne: Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek

• Konya İl Emniyet Müdürlüğüne: Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç

• Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne: Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş

• Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne: Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel

• Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne: Polis Başmüfettişi Aydın Karan

• Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne: Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin

• Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir

Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreter Yardımcılıklarına Füsun Arslantosun ve Alper Görkem Aksu’nun atamaları gerçekleştirildi.

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Ali Fidan, mülki idare amirliği kökenli tecrübeli bir isim olarak dikkat çekmektedir.

1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde doğan Fidan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

1994 yılında Bolu Valiliği’nde kaymakam adayı olarak meslek hayatına başlayan Fidan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

2015-2016 yılları arasında Düzce Valisi olarak görev yapan Fidan, 2016-2018 döneminde Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı olmuştur.

Son olarak 9 Ağustos 2023’ten bu yana Nevşehir Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.