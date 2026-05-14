Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan’da devlet nişanı

Resmi ziyaret programı kapsamında Kazakistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların bir nişanesi olarak “Hoca Ahmet Yesevi Nişanı” ile onurlandırıldı. Kazakistan tarafı, söz konusu nişanı ilk kez bir devlet başkanına tevcih ederek Türkiye-Kazakistan ilişkilerindeki stratejik ortaklığa dikkat çekti.

Astana’da resmi karşılama ve üst düzey görüşme

Resmi ziyareti doğrultusunda başkent Astana’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ağırlandı. Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirilen baş başa görüşme ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’nın ardından özel bir tören düzenlendi.

“Hoca Ahmet Yesevi Nişanı” ilk kez bir lidere verildi

Törende Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 10 Nisan 2026 tarihinde duyurulan ve büyük önem taşıyan “Hoca Ahmet Yesevi Nişanı”nı ilk kez bir lidere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tevcih etti. Söz konusu nişan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi simgeleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Erdoğan’dan teşekkür ve kardeşlik vurgusu

Törende kendisine layık görülen nişan için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Yesevi adına ihdas edilen bu seçkin ödülün ilk sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb’im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında anlamlı açılış

İki lider, diplomatik temasların yanı sıra insani yardımlaşmanın simgesi olan bir açılışa da imza attı. 6 Şubat depremleri sonrasında Kazakistan’ın desteğiyle Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan “Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu”nun resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu açılışın, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra toplumsal dayanışmanın da güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi.