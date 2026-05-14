GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz"
13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor”
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan’da devlet nişanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan’da devlet nişanı

Resmi temaslar kapsamında Kazakistan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkılarından dolayı “Hoca Ahmet Yesevi Nişanı” tevcih edildi. Nişan, Kazakistan tarafından ilk kez bir lidere verildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan’da devlet nişanı

Resmi ziyaret programı kapsamında Kazakistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağların bir nişanesi olarak “Hoca Ahmet Yesevi Nişanı” ile onurlandırıldı. Kazakistan tarafı, söz konusu nişanı ilk kez bir devlet başkanına tevcih ederek Türkiye-Kazakistan ilişkilerindeki stratejik ortaklığa dikkat çekti.

Astana’da resmi karşılama ve üst düzey görüşme

Resmi ziyareti doğrultusunda başkent Astana’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ağırlandı. Bağımsızlık Sarayı’nda gerçekleştirilen baş başa görüşme ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’nın ardından özel bir tören düzenlendi.

“Hoca Ahmet Yesevi Nişanı” ilk kez bir lidere verildi

Törende Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 10 Nisan 2026 tarihinde duyurulan ve büyük önem taşıyan “Hoca Ahmet Yesevi Nişanı”nı ilk kez bir lidere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tevcih etti. Söz konusu nişan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi simgeleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Erdoğan’dan teşekkür ve kardeşlik vurgusu

Törende kendisine layık görülen nişan için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Yesevi adına ihdas edilen bu seçkin ödülün ilk sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Rabb’im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, “Bu nişanı, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb’im kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.

Eğitim alanında anlamlı açılış

İki lider, diplomatik temasların yanı sıra insani yardımlaşmanın simgesi olan bir açılışa da imza attı. 6 Şubat depremleri sonrasında Kazakistan’ın desteğiyle Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan “Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu”nun resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu açılışın, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra toplumsal dayanışmanın da güçlü bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Türkiye Sigorta’dan 2026 risk haritası: Sektörde “kaliteli büyüme” dönemi öne çıkıyor
Türkiye Sigorta’dan 2026 risk haritası: Sektörde “kaliteli büyüme” dönemi öne çıkıyor
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Spor
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Gündem
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti
TCMB Başkanı Karahan: “Enflasyonda kademeli düşüş sürecek”
TCMB Başkanı Karahan: “Enflasyonda kademeli düşüş sürecek”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.