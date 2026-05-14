GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
AjansHaber Gündem TCMB Başkanı Karahan: “Enflasyonda kademeli düşüş sürecek”

TCMB Başkanı Karahan: “Enflasyonda kademeli düşüş sürecek”

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kademeli düşüş sürecinin devam edeceğini belirterek, 2026 sonunda yüzde 26, 2027 sonunda yüzde 15 ve 2028 sonunda yüzde 9 seviyesinin hedeflendiğini açıkladı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
TCMB Başkanı Karahan: “Enflasyonda kademeli düşüş sürecek”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda dezenflasyonsürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Orta vadeli projeksiyonları kamuoyuyla paylaşan Karahan, enflasyonda kademeli gerilemenin devam edeceğini ifade etti.

Ekonomideki mevcut görünüm ve uygulanan para politikalarının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, enflasyon beklentilerine yönelik öngörüleri açıkladı.

Orta vadeli enflasyon hedefleri paylaşıldı

Karahan, gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarını şu sözlerle ifade etti:

“Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.”

“Dezenflasyon süreci sürdürülecek”

Açıklanan tahminler, Merkez Bankasının orta vadede tek haneli enflasyon hedefine yönelik yol haritasını ortaya koydu. Bankanın, fiyat istikrarının kalıcı şekilde tesis edilmesi amacıyla sıkı para politikası duruşunu ve dezenflasyonsürecini sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

Bolu Belediyesi soruşturmasında iki şüpheliye tahliye kararı
Bolu Belediyesi soruşturmasında iki şüpheliye tahliye kararı
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesine operasyon: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesine operasyon: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Spor
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Gündem
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
Ankara’da “değnekçilik” operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
Ankara’da “değnekçilik” operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına kınama
Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına kınama
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.