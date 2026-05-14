TCMB Başkanı Karahan: “Enflasyonda kademeli düşüş sürecek”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda dezenflasyonsürecinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Orta vadeli projeksiyonları kamuoyuyla paylaşan Karahan, enflasyonda kademeli gerilemenin devam edeceğini ifade etti.
Ekonomideki mevcut görünüm ve uygulanan para politikalarının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, enflasyon beklentilerine yönelik öngörüleri açıkladı.
Orta vadeli enflasyon hedefleri paylaşıldı
Karahan, gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarını şu sözlerle ifade etti:
“Enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 26; 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.”
“Dezenflasyon süreci sürdürülecek”
Açıklanan tahminler, Merkez Bankasının orta vadede tek haneli enflasyon hedefine yönelik yol haritasını ortaya koydu. Bankanın, fiyat istikrarının kalıcı şekilde tesis edilmesi amacıyla sıkı para politikası duruşunu ve dezenflasyonsürecini sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.