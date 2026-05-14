GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
AjansHaber Gündem Ankara’da “değnekçilik” operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Ankara’da “değnekçilik” operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Başkentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen “Güven Sokağı Operasyonu”nda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sürücülerden park yeri karşılığında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Ankara’da “değnekçilik” operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Ankara’da kamuya açık alanlarda yasa dışı şekilde otoparkçılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde “korsan otoparkçı” ve kamuoyunda “değnekçi” olarak bilinen kişileri takibe aldı.

Fiziki ve teknik takip yapıldı

Soruşturma çerçevesinde yürütülen fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin bazı cadde, sokak ve işletmelerin önlerinde park yeri arayan sürücülerden ücret talep ettiği belirlendi.

Ekiplerin tespitlerine göre zanlıların, kamuya açık alanları kontrol altında tutarak sürücülerden para aldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi.

“Güven Sokağı Operasyonu” düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, “Güven Sokağı Operasyonu” kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda vatandaşlardan “park ücreti” talep edilmesinin yasa dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde güvenlik birimlerine ihbarda bulunmaları istendi.

Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına kınama
Türkiye’den Mescid-i Aksa baskınına kınama
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da resmi törenle karşılandı
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Spor
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Gündem
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı kararı
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 gözaltı kararı
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.