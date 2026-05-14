Ankara’da “değnekçilik” operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Ankara’da kamuya açık alanlarda yasa dışı şekilde otoparkçılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde “korsan otoparkçı” ve kamuoyunda “değnekçi” olarak bilinen kişileri takibe aldı.

Fiziki ve teknik takip yapıldı

Soruşturma çerçevesinde yürütülen fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin bazı cadde, sokak ve işletmelerin önlerinde park yeri arayan sürücülerden ücret talep ettiği belirlendi.

Ekiplerin tespitlerine göre zanlıların, kamuya açık alanları kontrol altında tutarak sürücülerden para aldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği değerlendirildi.

“Güven Sokağı Operasyonu” düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, “Güven Sokağı Operasyonu” kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten uyarı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda vatandaşlardan “park ücreti” talep edilmesinin yasa dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde güvenlik birimlerine ihbarda bulunmaları istendi.