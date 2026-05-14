Bolu Belediyesi soruşturmasında iki şüpheliye tahliye kararı

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen “irtikap” ve usulsüz bağış iddialarına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan iki şüpheli hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un tutukluluk halinin ev hapsine çevrilmesine, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir’in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 11 Nisan’da jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklanan Leyla Beykoz ile Adnan Özdemir’in avukatları, müvekkillerinin tutukluluk durumuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Aydan Özdemir’in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Leyla Beykoz’un ise ev hapsi uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından iki şüpheli cezaevinden tahliye edildi.

Kurban bağışları iddiası

Soruşturma dosyasında adı geçen şüphelilerin, daha önce tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından kurulan BOLSEV Vakfında yönetim kurulu üyesi olduklarının belirlendiği öğrenildi.

Soruşturmanın, geçen yıl Kurban Bayramı döneminde toplanan kurban bağışlarının kesim amacıyla kullanılmayarak vakfa aktarıldığı iddiası üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan, “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla tutuklu bulunan Tanju Özcan ile BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldızhakkında da aynı dosya kapsamında ayrıca tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma süreci

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada ilk olarak 3 Mart’ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında 6 Nisan’da CHP’li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldızcezaevine gönderilmiş, 17 Nisan’da ise rüşvet iddialarına ilişkin ortaya çıkan ses kayıtları gerekçesiyle Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal ile oda personeli Mesut Kalafat tutuklanmıştı.

Tamamlanan iddianamede, 7’si tutuklu 19 sanık hakkında “irtikap”, “irtikaba teşebbüs”, “rüşvet alma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “irtikaba yardım”, “rüşvete aracılık”, “yalan tanıklık” ve “suçluyu kayırma” suçlamalarına yer verildi.