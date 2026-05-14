Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesine operasyon: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı bildirildi.

Şüpheliler hakkında “zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanununamuhalefet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından işlem yürütüldüğü kaydedildi.

MASAK ve vergi raporları dosyaya girdi

Açıklamada, soruşturma dosyasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan MASAK raporları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca düzenlenen vergi tekniği ve vergi suçu raporları, Sayıştay emekli denetçilerince hazırlanan bilirkişi raporları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu ile polis kriminal inceleme raporlarının yer aldığı belirtildi.

Ayrıca HTS-baz analiz raporları, banka kayıtları, kripto varlık hesap hareketleri, belediye evrakları, muhasebe kayıtları ile tanık ve müşteki ifadelerinin de soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.

İhalelerde usulsüzlük iddiası

Soruşturmada, belediyede gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünce doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen kiralama ile organizasyon şirketlerinden yapılan mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları ve yanıltıcı belgeler düzenlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Hizmet karşılığı olmayan ya da hizmet bedelinin üzerinde düzenlenen faturalar aracılığıyla haksız kazanç elde edildiği, bu yolla belediye görevlileri ile üçüncü kişilerin iştirak halinde zimmet suçunu işlediği ve kamu zararına neden olunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Mal varlıklarına el konuldu

MASAK raporları doğrultusunda şüpheliler ile bağlantılı şirketlere ait haksız edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu bildirildi:

“Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33 belediye görevlisi ile 27’si şirket yetkilileri ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 60 şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak yakalanmaları, gözaltına alınmaları, suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla ikamet ve işyerlerinde arama ve el koyma talimatları verilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince arama, yakalama, gözaltına alma, el koyma çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

Öte yandan polis ekiplerinin belediye binasındaki arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.