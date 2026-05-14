Bakan Kurum, AIIB Başkanı Zou Jiayi ile iklim ve yeniden inşa sürecini görüştü

Çin’de temaslarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Zou Jiayi ile görüştü.
Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmaları ile Türkiye’nin iklim odaklı kalkınma hedeflerinin gündeme geldiğini belirtti.
Deprem bölgesi ve COP31 gündemi
Kurum, paylaşımında deprem bölgesinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra COP31 vizyonu ve iklim dirençli kalkınma hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.
Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye olarak, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile geliştirdiğimiz güçlü iş birliğinin dirençli şehirler, temiz enerji ve sürdürülebilir altyapı alanlarında somut projeleri büyüteceğine ve küresel iklim mücadelesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”
Sürdürülebilir altyapı vurgusu
Görüşmede, özellikle temiz enerji yatırımları, sürdürülebilir altyapı projeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirilecek iş birliklerinin önemi üzerinde duruldu. Türkiye’nin afetlere dayanıklı şehirleşme hedefi doğrultusunda yürütülen projelerin de toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.