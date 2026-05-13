Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da: Stratejik ortaklık ve TDT Zirvesi gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da: Stratejik ortaklık ve TDT Zirvesi gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Kazakistan’da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelecek, ardından Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesine katılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomi ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’a geldi. Ziyaret kapsamında Erdoğan’ın ilk durağı başkent Astana olacak.

Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek.

Stratejik ortaklık ve ikili ilişkiler masada

Toplantılarda, iki ülke arasındaki “geliştirilmiş stratejik ortaklık” düzeyindeki ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak. Taraflar, siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları değerlendirecek.

Ekonomide 15 milyar dolarlık hedef

Ziyaretin ekonomik gündeminde, Türkiye ile Kazakistan arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi öne çıkıyor. Enerji başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

Erdoğan ve Tokayev’in ayrıca Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi planlanıyor.

Türkistan’da liderler zirvesi

Astana temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen Türkistan’a geçecek.

Erdoğan burada, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesine katılacak ve bir konuşma yapacak.

Zirvede Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin mesajlar vermesi beklenen Erdoğan’ın, katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştireceği bildirildi.

