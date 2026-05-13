GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz”
15:59 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor
AjansHaber Gündem İmamoğlu’nun yargılandığı “siyasal casusluk” davasında ara karar: Tutukluluklar sürecek

İmamoğlu’nun yargılandığı “siyasal casusluk” davasında ara karar: Tutukluluklar sürecek

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Temmuz 2026’ya ertelendi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
İmamoğlu’nun yargılandığı “siyasal casusluk” davasında ara karar: Tutukluluklar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dava süreci ve suçlamalar

Sanıklar hakkında “siyasal casusluk” suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın 3’üncü duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.

Duruşmada savcılık makamı, ara mütalaasında 4 sanığın da tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Savcılık mütalaası ve savunmalar

Savcılığın ara mütalaasını açıklamasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti değerlendirme yapmak üzere ara verdi. 

Tutukluluk hali devam edecek

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmanın 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendiği bildirildi.

World Decolonization Forum’da “Batı merkezli düzen” tartışıldı
World Decolonization Forum’da “Batı merkezli düzen” tartışıldı
#Gündem / 13 Mayıs 2026
Kruvaziyerlerde norovirüs alarmı: Binlerce yolcu karantinada
Kruvaziyerlerde norovirüs alarmı: Binlerce yolcu karantinada
#Gündem / 13 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
Türkiye’den uzay hamlesi: Ay Programı için 2027 hedefi
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
YSK’da görev değişimi: Yeni başkan Serdar Mutta oldu
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi
Gündem
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Gündem
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci yakalandı
FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci yakalandı
Bakan Tekin, il milli eğitim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi
Bakan Tekin, il milli eğitim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.