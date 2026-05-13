İmamoğlu’nun yargılandığı “siyasal casusluk” davasında ara karar: Tutukluluklar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Mahkeme, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Dava süreci ve suçlamalar
Sanıklar hakkında “siyasal casusluk” suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın 3’üncü duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.
Duruşmada savcılık makamı, ara mütalaasında 4 sanığın da tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.
Savcılık mütalaası ve savunmalar
Savcılığın ara mütalaasını açıklamasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti değerlendirme yapmak üzere ara verdi.
Tutukluluk hali devam edecek
Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmanın 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendiği bildirildi.