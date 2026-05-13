AjansHaber Gündem Kruvaziyerlerde norovirüs alarmı: Binlerce yolcu karantinada

Kruvaziyerlerde norovirüs alarmı: Binlerce yolcu karantinada

Fransa’nın Bordeaux limanında demirleyen bir kruvaziyer gemisinde görülen norovirüs şüphesi, uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Salgın nedeniyle 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirmesinin ardından gemide bulunan 1700’den fazla kişi karantinaya alınırken, benzer vakaların Karayipler’de seyreden başka bir kruvaziyer gemisinde de ortaya çıkması dikkat çekti.

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, Bordeaux’daki gemide yaklaşık 50 yolcuda bulantı, kusma ve ishal belirtileri tespit edildiği bildirildi. Gemide uygulanan karantinanın ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Norovirüs kaynaklı salgın şüphesi

Yetkililer, hayatını kaybeden 90 yaşındaki yolcunun ölüm nedeni ile virüs arasında doğrudan bağlantı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Dünya genelinde mide ve bağırsak enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biri olarak gösterilen norovirüsün, özellikle kruvaziyer gemileri gibi kapalı ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu ortamlarda hızla yayılabildiği ifade edildi.

Virüsün kirli yiyecek ve suyun yanı sıra kapı kolları, korkuluklar ve ortak kullanım alanları üzerinden de bulaşabildiği kaydedildi. Uzmanlar, hastalığın belirtilerinin çoğu vakada 1 ila 3 gün içinde geçtiğini ancak yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturabildiğini vurguladı.

Karayipler’deki gemide alarm

Öte yandan, Karayipler sularında seyreden Caribbean Princess adlı kruvaziyer gemisinde de benzer bir salgın yaşandığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre, 28 Nisan’da Florida’daki Fort Lauderdale limanından hareket eden gemide 102 yolcu ile 13 mürettebatta norovirüs belirtileri görüldü.

Toplam 3 bin 116 yolcu ve 1131 mürettebatın bulunduğu gemide hastalık belirtileri gösteren kişilerin izole edildiği, ortak kullanım alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.

Dominik Cumhuriyeti açıklarında seyrini sürdüren geminin, planlanan rota kapsamında Bahamalar’ın başkenti Nassau’ya uğramasının beklendiği belirtildi.

“Kruvaziyer gemileri salgın açısından yüksek risk taşıyor”

Uzmanlar, kruvaziyer gemilerinin yüksek yolcu kapasitesi, kapalı yaşam alanları ve ortak kullanım bölgeleri nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından riskli ortamlar oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Sağlık otoriteleri, özellikle el hijyeni kurallarına uyulması, yüzeylerin düzenli dezenfekte edilmesi ve semptom gösteren kişilerin izole edilmesinin salgının kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını belirtiyor.

