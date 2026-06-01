NATO: "Ankara Zirvesi'nde taahhütler somut adımlara dönüşmeli"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Ankara’da yapılacak zirve öncesinde müttefiklere çağrıda bulunarak “taahhütlerin eyleme dönüşmesi” gerektiğini vurguladı. Shekerinska, artan küresel tehditler karşısında savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Ankara Zirvesi öncesinde beklentileri ortaya koyan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, ittifakın önceliğinin artık somut sonuçlar üretmek olduğunu ifade etti.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu’nda konuşan Shekerinska, müttefiklerin siyasi taahhütlerini sahada karşılığı olan adımlara dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

Romanya’daki İHA olayı ve dayanışma mesajı

Shekerinska, Romania’ya düşen insansız hava aracı (İHA) olayına değinerek NATO’nun bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurguladı.

Rusya’nın pervasız davranışlarının yalnızca bölgesel değil küresel güvenlik açısından da ciddi riskler oluşturduğunu ifade eden Shekerinska, Ukrayna'ya yönelik saldırıların ittifakın güvenlik mimarisini doğrudan etkilediğini söyledi.

“Temel görevimiz teyakkuzu elden bırakmamaktır”

NATO’nun temel sorumluluğunun sürekli hazırlık halinde olmak olduğunu belirten Shekerinska, Ukrayna’daki savaş sona erse dahi Rusya kaynaklı tehdidin ortadan kalkmayacağını dile getirdi.

Shekerinska, “Rusya bütçesinin yüzde 40’ını savunmaya ayırıyor. Barışla ilgilenen veya mevcut düzeni korumak isteyen bir ülke bunu yapmaz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca China’nın şeffaflıktan uzak askeri modernizasyon sürecine ve nükleer kapasite artışına, Iran’ın ise uzun süredir devam eden nükleer ve balistik füze programlarına dikkat çekti.

Shekerinska, daha istikrarsız bir küresel ortamda güvenliğe yatırım yapmanın ve savunma kapasitesini ortak şekilde güçlendirmenin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Ankara Zirvesi’nin gündemi

Ankara Zirvesi’ne ilişkin beklentilerin net olduğunu belirten Shekerinska, müttefiklere açık bir çağrı yaparak şöyle dedi:

 “Taahhütleri artık eyleme dönüştürmeliyiz."

Zirvenin ana gündeminin mali kaynakların savaş kabiliyetlerine dönüştürülmesi, savunma sanayilerinin önemli ölçüde güçlendirilmesi ve Ukrayna’ya yönelik desteğin kararlılıkla sürdürülmesi olacağını ifade eden Shekerinska, toplantının odağının tamamen somut sonuçlar elde etmek olduğunu kaydetti.

Ankara, 2026 NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor: Otellerde yoğun mesai
