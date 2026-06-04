Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria’daki yeni yerleşim kararına sert tepki ve kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da toprak gaspına yönelik faaliyetleri genişleterek ve yerleşimci terörünü teşvik ederek mevcut uluslararası çabalar ile iki devletli çözümün temellerini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yeni yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasını onaylama kararının kınandığı ifade edildi.

İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırmasına ve sahadaki kırılganlığı derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Filistin halkının meşru haklarının ihlal edilmesinin engellenmesi için uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.” ifadesine yer verildi.