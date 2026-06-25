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Çatıda mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Afyonkarahisar’da sıra dışı bir kurtarma operasyonu yaşandı. Hıdırlık Tepesi’nde bir evin çatısına çıkan inek, çatının çökmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla hayvan güvenli şekilde kurtarıldı.

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Afyonkarahisar kent merkezindeki Hıdırlık Tepesi bölgesinde otlayan bir inek, çatısı tepeyle aynı seviyede bulunan bir evin üzerine çıktı. Hayvanın ağırlığını taşıyamayan çatı bir anda çökerken, inek çöken bölümde sıkıştı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çatının tamamen çökme riskine karşı güvenlik önlemleri alan ekipler, halatlar yardımıyla hassas bir kurtarma çalışması yürüttü.

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından mahsur kalan inek bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, hayvanın zarar görmeden kurtarılmasından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


 

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