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AjansHaber Gündem ASELSAN’dan kuantum işlemci projesi: Kritik teknoloji yerli üretilecek

ASELSAN’dan kuantum işlemci projesi: Kritik teknoloji yerli üretilecek

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların temel bileşeni olan işlemci birimi Türkiye’de geliştirilecek.

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ASELSAN’dan kuantum işlemci projesi: Kritik teknoloji yerli üretilecek

4 yıl sürecek çalışma ile kuantum teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Stratejik teknoloji hamlesi

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek proje kapsamında Süper İletken Kuantum İşlemci Biriminin (QPU) geliştirilmesi için imzalar atıldı.

Proje, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kuantum Programı kapsamında hayata geçirilecek.

Kuantum teknolojilerinde kritik adım

Kuantum bilgisayarların en önemli bileşeni olarak gösterilen işlemci biriminin yerli olarak üretilmesiyle, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Geniş kullanım alanı

Kuantum bilgisayarların; siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok alanda devrim niteliğinde etkiler oluşturması bekleniyor.

Akademik iş birlikleri

Projede Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ile ortak çalışmalar yürütülecek.

4 yıllık süreç ve altyapı yatırımı

Proje kapsamında kuantum çip üretim altyapısının kurulacağı, süper iletken üretim evinin hayata geçirileceği ve AR-GE çalışmalarının ASELSAN bünyesinde sürdürüleceği bildirildi.

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