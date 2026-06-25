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Bakan Kurum: "Türkiye COP31’de somut sonuçlara odaklanacak"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde iki yıl içinde tamamlanan konut projelerinin uluslararası platformlarda takdir gördüğünü belirterek Türkiye’nin COP31 Başkanlığına yönelik güvenin arttığını söyledi. 

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Bakan Kurum: "Türkiye COP31’de somut sonuçlara odaklanacak"
KAYNAK: (AA)

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm oranını 2053 yılına kadar yüzde 80’e çıkarmayı hedeflediklerini ve COP31’in “uygulama odaklı” bir zirve olacağını vurguladı.

Enerji dönüşümünde yeni hedefler

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin enerji dönüşümü, iklim politikaları ve COP31 hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, enerji bağımsızlığının küresel gelişmeler ışığında daha kritik hale geldiğini ifade etti.

"İklim dönüşümü artık geri döndürülemez”

İklim politikalarının yalnızca hükümetlerin değil özel sektör ve toplumun da gündeminde olduğunu belirten Kurum, küresel dönüşüm sürecinin geri döndürülemez noktaya ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecinde uluslararası iş dünyası ve birçok kuruluşun destek verdiğini aktaran Kurum, iklim dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Geri dönüşümde hedef yüzde 80

Türkiye’nin döngüsel ekonomi çalışmalarına dikkat çeken Kurum, mevcut geri dönüşüm oranının yüzde 37 olduğunu belirtti.

Depozito Yönetim Sistemi’nin 1 Temmuz’da başlayacağını açıklayan Kurum, 2053 yılına kadar geri dönüşüm oranını yüzde 80 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmalar örnek gösteriliyor

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının uluslararası çevrelerde ilgiyle takip edildiğini belirten Kurum, iki yıl içerisinde yüz binlerce konutun tamamlanmasının önemli bir başarı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Bu çalışmaların COP31’in “İklim Dirençli Şehirler” vizyonuna da güçlü bir örnek oluşturduğunu kaydeden Kurum, Türkiye’nin afet sonrası yeniden yapılanma konusundaki tecrübesini dünyayla paylaşacağını söyledi.

Plastik kullanımına yeni sınırlamalar geliyor

Tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemelerin hazırlık aşamasında olduğunu açıklayan Kurum, plastik ürünler yerine geri dönüştürülebilir ve çevre dostu alternatiflerin yaygınlaştırılacağını belirtti.

“COP31 bir uygulama zirvesi olacak”

Geçmiş zirvelerde alınan kararların ancak uygulamayla anlam kazandığını vurgulayan Kurum, Türkiye’nin COP31 yaklaşımının somut eylemler üzerine kurulu olacağını ifade etti.

“Artık konuşma değil uygulama zamanı” mesajı veren Kurum, COP31’in aksiyon, uzlaşı ve diyalog ekseninde şekilleneceğini söyledi.

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