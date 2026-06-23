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AjansHaber Videolar Gündem Ankara’da feci kaza: Kamyona çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da feci kaza: Kamyona çarpan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, İstiklal Mahallesi Borsa Yolu’nda meydana geldi. Berşan Yücel’in kullandığı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Berşan Yücel ile araçta bulunan Hasan Devran Kart ve Şükran Yanok’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Raziye Yanok ise kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon şoförü ile aracın sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Feci kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


 

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