Van’da hafif ticari araç jandarma personelinin bulunduğu araca çarptı: 1 şehit, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi.

Kazada, yaralanan 1 jandarma personeli şehit oldu, 3 jandarma personeli ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Çiftçi, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."