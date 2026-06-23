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AjansHaber Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 193 şüpheliden 78’inin tutuklandığını, 30’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 78 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 5 gün boyunca operasyonlar düzenlendi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Ankara, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya ve Trabzon’da gerçekleştirilen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 78’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 30 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

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