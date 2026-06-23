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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "Hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Gürlek: "Hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler kaydedildiğini, her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı.

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Bakan Gürlek: "Hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele alıyor; adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda, Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir." dedi.

Ağrı ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara değinen Bakan Gürlek, şu açıklamalarda bulundu: 

"Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerimize, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." 

 

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