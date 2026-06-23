23 Haziran 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
13:19 Van’da hafif ticari araç askeri araca çarptı: 1 asker şehit oldu, 4’ü asker 5 kişi yaralandı
12:28 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 şüpheli tutuklandı
10:26 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yüce Türk yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde rapor vermez"
AjansHaber Gündem Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut’un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı

Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut’un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı

Mersin’de Silifke Belediyesine yönelik “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheliden, Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma
14
Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut’un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan E.F.K. de daha sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1’i serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz’un da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz’un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
#Gündem / 22 Haziran 2026
Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçakta lastik patladı
Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçakta lastik patladı
#Gündem / 22 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
Konya'da NATO kalkanı: Türkiye'nin hava savunmasında yeni dönem
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Dünya
İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı
İsviçre'deki müzakerelerde Trump gerilimi: İran heyeti görüşme alanından ayrıldı
Spor
Türkiye ve Haiti Dünya Kupası’na veda etti
Türkiye ve Haiti Dünya Kupası’na veda etti
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör sona ermeli ve bu illegal yapılar gündemden çıkmalı”
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör sona ermeli ve bu illegal yapılar gündemden çıkmalı”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.