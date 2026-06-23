Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut’un da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan E.F.K. de daha sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1’i serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz’un da aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz’un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.