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AjansHaber Gündem Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

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Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin 23-24 Haziran’da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini aktaran Duran, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etti.

Duran, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

 

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