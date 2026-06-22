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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü

Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye’nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranılmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bu yönde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

 

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