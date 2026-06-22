Bakanlık duyurdu: Uyuşturucu operasyonlarında 1926 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 1926 şüpheliden 976’sının tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, son iki haftada uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 889 ekip ve 5 bin 455 personel görev aldı. Çalışmalara 25 hava aracı ile 53 narkotik dedektör köpeği de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1926 zanlıdan 976’sı sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı, 376’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelede operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyor, uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."