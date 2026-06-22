Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ankara sıradan bir başkent değildir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Bu Sevdanın Adı Ankara" Programı”nda konuştu.

Programda Ankaralılara, teşkilat mensuplarına, gençlere ve katılımcılara hitap eden Erdoğan, Babalar Günü’nün ardından düzenlenen buluşma dolayısıyla duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgili Ankaralılar, AK Parti Ankara İl Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, istikbalimizin teminatı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. 'Bu Sevdanın Adı Ankara' programında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Babalar Günü'nün ertesinde sizleri bir araya getiren, hasbihal etmemize ve kucaklaşmamıza vesile olan Ankara İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.”

“AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk”

AK Parti’nin kuruluş sürecinde Ankara’nın taşıdığı yere işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin 25. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“20 Ağustos'ta inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara, bu partinin milletin gönlüne düşmesinden kuruluşuna, emekleme sürecinden iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik etmiştir. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika ve turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin bir başarı hikâyesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, millî gelirimizi ise 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek, hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.”

“Hayallerimizi gerçeklere dönüştürdük”

Türkiye’nin son 25 yılda büyük bir kalkınma hamlesine imza attığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerde bulundu:

“Türkiye'yi küresel siyasetin oyun kurucularından biri yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık. Kardeşlerim, ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayallerimizi gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla ve sessiz devrimlerimizle, Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla ve şerefle nakşettirdik. Sizlerle bu yolları yürüdük. Sizlerin huzurunda, şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.”

Ankara’nın AK Parti’nin siyasi mücadelesine her zaman güçlü destek verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensupları ve yerel kadrolara teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara, bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Bu buluşma vesilesiyle Ankaralı vatandaşlarımla birlikte teşkilatımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımızdan yöneticilerimize, belediye başkanlarımızdan belediye meclis üyelerimize, mahalle temsilcilerimize kadar herkese, bizlere sahip çıktıkları ve Türkiye'nin kalkınma ile demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür ediyorum.”

“Ankara sıradan bir başkent değildir”

Ankara’nın tarihi, manevi ve milli mücadele açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentin 15 Temmuz’daki duruşunu da hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara'nın muhabbetine, vefasına ve bize mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram-ı Veli'nin ‘Çalabım bir şar yaratmış, iki cihan arasında’ diyerek selamladığı, Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara, bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını ve oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri Fetih müjdesine koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar, 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğünde, Gölbaşı'nda, Kahraman Kazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez. Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti ve bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir.”

“Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentin bu yıl ev sahipliği yapacağı uluslararası zirvelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü dile getirerek şunları söyledi:

“Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz, Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri, zirve vesilesiyle başkentimizde misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

Ankara’ya yeni bir eser kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, yeniden ihya edilen Ankara Havalimanı’nın resmi heyet ziyaretlerinde sağlayacağı katkıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Geçen hafta Ankara'mıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO Zirvesi için kullanacağımız, ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız, Esenboğa'nın hem hava yolu hem de kara yolu trafiğini rahatlatacak. Havalimanı, genişletilmiş pisti, yeni apronları ve modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara hizmet verecek ve resmi uçuşlarda önemli kolaylık sağlayacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ankara'ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz.”

“Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık”

AK Parti’nin siyaset anlayışını eser ve hizmet üzerine kurduğunu belirten Erdoğan, “Değerli kardeşlerim, burada şu vizyon ve ufuk farkına da dikkatinizi özellikle çekmek isterim. AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajlar ve isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar ve yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevre ile ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla ve millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri ve sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira. İnşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira. Eğitimde 236 milyar lira. Gençlik ve sporda 51 milyar lira. Sosyal yardımlarda 245 milyar lira. Sağlıkta, yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dâhil 228 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormancılıkta 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira. Enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına, ‘Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır.’ gibi absürt tezlerle çıkmadık.” dedi.

Siyasette hizmet, vizyon, eser ve fikir yarışını önemsediklerini belirten Erdoğan, Ankara İl Teşkilatının üye çalışmalarıyla ortaya koyduğu başarıya da değinerek, şu ifadelerde bulundu:

“Şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana, giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe, inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla ve gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda, iç karışıklıklarla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde ve fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Sevgili Ankaralılar, kıymetli yol arkadaşlarım, biz işimize bakıyor, kendi gündemimize odaklanıyor ve milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha büyük bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümektedir. Yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız, 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara, üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur."

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