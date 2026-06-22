Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ve MASAK'ın desteğiyle şebekenin finansal boyutunun ortaya çıkarıldığını belirtti. Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında toplam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıklarının belirlendiğini aktaran Gürlek, bu sabah 7 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eş güdüm içinde suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı.