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10:42 Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Nöbetçi Editör
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Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10,3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ve MASAK'ın desteğiyle şebekenin finansal boyutunun ortaya çıkarıldığını belirtti. Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında toplam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıklarının belirlendiğini aktaran Gürlek, bu sabah 7 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini kaydetti. Bakan Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eş güdüm içinde suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için mücadelenin kesintisiz süreceğini vurguladı.

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
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