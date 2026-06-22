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AjansHaber Gündem Adalar Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adalar Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında, aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi Editör
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Adalar Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapılara, ruhsatsız işletmelere ve tarihi eser statüsündeki binalarda usulsüz onarımlara rüşvet karşılığında göz yumulduğu iddiasıyla 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Muğla dahil 4 ildeki 90 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında yer aldığı 39 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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