Adalar Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki kaçak yapılara, ruhsatsız işletmelere ve tarihi eser statüsündeki binalarda usulsüz onarımlara rüşvet karşılığında göz yumulduğu iddiasıyla 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Muğla dahil 4 ildeki 90 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında yer aldığı 39 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.