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AjansHaber Dünya İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer, liderlik yarışı tamamlanana kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesi için çalışacağını bildirdi.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini duyurdu. 

Ülkede milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde değiştirme fırsatı elde ettiğini belirten Starmer, partisinin geçmişte içinde bulunduğu tabloyu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yolculuk kolay değildi. 6 yıl önce siyasi, finansal ve ahlaki olarak çökmüş bir İşçi Partisi devraldım. Bana defalarca partimin bittiği, tarihe karıştığı, seçimlerde tek başına iktidarı olmak bir yana, çoğunluğu dahi elde edemeyeceğimiz söylendi.”

“İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum”

Açıklamasında özellikle Avrupa ile ilişkiler ve Ukrayna’ya verilen desteğe de değinen Starmer, partisinin bir sonraki genel seçime kimin liderliğinde gireceğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Starmer, kararını ülkesinin çıkarlarını önceleyerek aldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Şu an soru, İşçi Partisini iktidara taşıyacak ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme yolunda hayati önem taşıyan çalışmalara başlayacak en uygun kişinin kim olduğu değil. Bu sorular zaten yanıtlandı. Partimin sorduğu soru, benim bir sonraki genel seçimlere partiyi götürmek için en uygun kişi olup olmadığıdır. Parlamento grubumuzun bu soruya verdiği cevabı duydum ve bunu memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar, çok sevdiğim ülkemi öncelemektedir. Bu nedenle İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Kararımı bu sabah Majesteleri Kral'a da bildirdim.”

Starmer, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesinden, liderlik adaylıklarının 9 Temmuz’dan itibaren alınacağı bir takvim belirlemesini isteyeceğini aktardı.

Yeni liderin, parlamentonun eylülde yeniden toplanmasından önce göreve başlamasının hedeflendiğini kaydeden Starmer, geçiş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Parlamento eylülde tekrar toplanmadan önce bir liderin göreve gelmesi sağlanacak. Yarış tamamlanana kadar başbakanlığa devam edecek ve iktidarın düzenli şekilde devredilmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım.”

 

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