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AjansHaber Gündem Yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38’i tutuklandı, 4’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilere ait hesaplarda 114 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

 

 

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