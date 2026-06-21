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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: “ABD-İran müzakerelerinde tıkanmalar olabilir, sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var”

Bakan Fidan: “ABD-İran müzakerelerinde tıkanmalar olabilir, sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında teknik detayların çözülmesinin zaman alabileceğini belirterek, "Zaman zaman tıkanmalar görebiliriz, buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var." dedi.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Fidan: “ABD-İran müzakerelerinde tıkanmalar olabilir, sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var”

Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Kahire'de bulunan Bakan Fidan, diplomatik temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahire'de yoğun bir trafik yürüttüklerini ifade eden Fidan; Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve ABD arasında Libya, Akdeniz ve Afrika başlıklarında verimli bir uzlaşı zemini yakalandığını aktardı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildiğini de belirten Fidan, dörtlü formatın oluşturduğu pozitif yansımaları ele aldıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini kaydetti.

ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin İsviçre'de başladığını hatırlatan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Mutabakatta bazı kritik maddelerin 60 günlük süreye bırakıldığını, yaptırımlar ve nükleer doğrulama gibi alanlarda teknik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Fidan, iki ülke arasında siyasi iradenin mevcut olduğunu ancak teknik detaylar ve dış sabote girişimleri karşısında hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Fidan ayrıca, bölge ülkeleri olarak dışarıdan bir vizyon dayatılmadan, uluslararası işbirliği içinde bir savaş sonrası düzen vizyonu ortaya koymak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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