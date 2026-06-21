21 Haziran 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:55 İran'dan Hürmüz Boğazı için Lübnan'da ateşkes ve petrol satışı şartı
13:27 Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi
12:28 İran medyası: “Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmiyor”
11:24 Kayıp Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, 4 gözaltı
AjansHaber Gündem Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi

Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü programı çıkışında bir araya gelen gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, alanda bekleyen gençlerin Babalar Günü tebrik isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Bunun üzerine gençlerin yanına giden Erdoğan, kendileriyle bir süre görüştü.

Buluşmada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleriyle birlikte, Erdoğan'ın geçmişte yoğun siyasi çalışmaları nedeniyle çocuklarına vakit ayıramadığı dönemi anlatırken bahsettiği, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı "Baba bir geceni de bize ayır" notu yer aldı. 

Duygusal anların yaşandığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce de hazır bulundu.

#babalar günü
#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
#Gündem / 18 Haziran 2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
#Gündem / 17 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu
CİMER’e gelen teşekkürler jandarmanın vatandaş nezdindeki karşılığını ortaya koydu
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Türk savunma sanayisi Eurosatory 2026’da güçlü katılımla sahnede
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Dünya
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı
İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
İstanbul, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi
Kahire'de kritik zirve: Dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.