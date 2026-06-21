Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, alanda bekleyen gençlerin Babalar Günü tebrik isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Bunun üzerine gençlerin yanına giden Erdoğan, kendileriyle bir süre görüştü.

Buluşmada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir tablo takdim etti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleriyle birlikte, Erdoğan'ın geçmişte yoğun siyasi çalışmaları nedeniyle çocuklarına vakit ayıramadığı dönemi anlatırken bahsettiği, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı "Baba bir geceni de bize ayır" notu yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce de hazır bulundu.