Bakan Gürlek: “Gençlerin uyuşturucuya bulaşması toplumun en büyük sorunlarından biri”

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gürlek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği (HAKMED) temsilcilerini kabul etti. Kabulde konuşan Gürlek, gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu konuda son derece hassas davrandıklarını ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadele kurumlar arası yürütülüyor

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olmadığını belirten Gürlek, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da sürecin önemli paydaşları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu alanda çalışmalar yürüten bir birimin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini kaydetti.

“Cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz”

Ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalara da değinen Gürlek, hükümlülerin tahliye öncesinde bağımlılıktan kurtarılmasının hedeflendiğini belirterek şunları söyledi:

“Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. İnfazlarına son 6 ay kala uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz.”

“Uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz”

Ailelerin bağımlılıkla mücadelede ağır bir yük taşıdığını ifade eden Gürlek, gençlerin çoğunlukla sosyal ve arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucuya yöneldiğine dikkat çekti.

“Gerçekten toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. İstanbul’da kullanıcılara, torbacılara, ana dağıtıcılara operasyonlar yaptık.” diyen Gürlek, operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin üst kademelerindeki isimlerin yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi.

Yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca operasyonların değil, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinin de önem taşıdığını belirten Gürlek, ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadele ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Gürlek, özellikle ıslah ve rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.