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AjansHaber Gündem Adalet Bakanı Gürlek’ten FETÖ ile mücadele mesajı

Adalet Bakanı Gürlek’ten FETÖ ile mücadele mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, firarilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında takip edildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Gürlek’ten FETÖ ile mücadele mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin yurt içi ve yurt dışında titizlikle takip edildiğini belirterek, “Adalet er ya da geç tecelli edecek.” mesajı verdi.

“Hesap verilecek” vurgusu

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin bekasına yönelik tehditlerle mücadelenin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın ilgili birimleri, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir.”

Takip süreci vurgusu

Açıklamada, FETÖ firarilerinin izinin sürülmesinde ilgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığına dikkat çekilirken, mücadelenin “titizlikle ve kararlılıkla” sürdürüldüğü vurgulandı.

#Adalet Bakanı Akın Gürlek
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